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شيكابالا ليس مصابا وزيزو للإيقاف.. 8 غيابات تضرب الزمالك في مواجهة إنبي

12:56 م الثلاثاء 04 مارس 2025
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    لحظة نزول شيكابالا بدلا من زيزو من مباراة الزمالك وأبو قير للأسمدة
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (1)
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (2)
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    زيزو يحتفل مع شيكابالا (3)
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    شيكابالا وزيزو
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    احتفال شيكابالا وزيزو بقوز الزمالك أمس
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    شيكابالا وأحمد السيد زيزو
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    شيكابالا وزيزو
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كتب- محمد خيري:

يعاني الفريق الأول لنادي الزمالك، من غيابات عديدة خلال مواجهة اليوم أمام إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلتقي الزمالك أمام نظيره إنبي في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد المقاولون العرب.

ويحتل الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 29 نقطة، بعدما خاض 16 مباراة، حقق الفوز في 8 وتعادل في 5 وخسر ثلاث مباريات.

8 غيابات في صفوف الزمالك

ويغيب عن صفوف فريق الزمالك خلال مباراة اليوم أمام إنبي، 8 لاعبين، لأسباب مختلفة وهم:

-أحمد مصطفى "زيزو" ومحمد شحاتة للإيقاف بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

-أحمد فتوح ومحمود جهاد وحمزة المثلوثي وأحمد حمدي للإصابة.

-محمود عبد الرازق شيكابالا وأحمد رفاعي لأسباب فنية.

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