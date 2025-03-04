طارق مصطفى يطالب رابطة الأندية بتعديل مواعيد المباريات في رمضان

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

طالب طارق مصطفى، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، رابطة الأندية بتعديل مواعيد المباريات خلال شهر رمضان الجاري.

وقال طارق مصطفى في تصريحات أوردها المركز الإعلامي لناديه عقب فوزه بهدفين مقابل هدف أمام حرس الحدود مساء أمس الإثنين:"خضنا مباراة صعبة أمام فريق محترم مثل حرس الحدود، يمتلك مدير فني قدير ومجموعة من اللاعبين المتميزين".

وأشار المدير الفني لفريق البنك الأهلي إلى أن فريقه حقق فوزًا مستحقًا وثلاثة نقاط غالية مع نهاية مشوار الدور الأول، ولكنه في الوقت ذاته أضاف:"لم نستحق هذا العدد الكبير من البطاقات الصفراء في مباراة اليوم".

وأتم المدير الفني لفريق البنك الأهلي تصريحاته بقوله: "لا وقت للراحة وسنبدأ في التحضير لمواجهة المصري في الكأس".

ورفع فريق البنك الأهلي رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 29 في المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة برصيد 29 نقطة بفارق الأهداف عن الزمالك الرابع ونقطة عن المصري صاحب المركز الثالث.

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