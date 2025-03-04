هل يكون عبدالله السعيد أول الأخبار السعيدة من التخطيط لجماهير الزمالك؟

كتب- محمد خيري:

وجه الإعلامي أحمد شوبير، رسالة قوية، بعد ظهور محمد أبو تريكة، نجم الأهلي السابق، في إعلان الاستاد الجديد للفريق الأحمر.

قال أحمد شوبير، خلال برنامجه التلفزيوني عبر قناة الأهلي: "فيه حالة لغط كبيرة وناس تجيب فيديوهات قديمة وناس مؤيدة، وكل واحد ليه وجهة نظر تحترم، وعلى فكرة ممكن أنا يكون ليا وجهة نظر خطأ في وقت ما، ولكن مع الوقت تنتهي الأمور".

أضاف: "طبيعة الإنسان يخطأ ويصلح، بس أنا مش عاجبني قصة اللي بيركبوا التريند، وبقولهم من الآخر جمهور الأهلي بحيب أبوتريكة، زعلان ليه؟ وكل واحد حر في اخياره".

أكمل: "الغالبية من جماهير النادي الأهلي يعشق محمد أبوتريكة، لأنه اعطى الكثير للنادي الأهلي، وله مكانة كبيرة جدا داخل قلوب الجماهير".