مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
21:00

الزمالك

الدوري المصري

زد

- -
21:00

الإسماعيلي

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

أرسنال

دوري أبطال آسيا للنخبة

باختاكور

- -
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الريان

- -
20:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

"بديل زيزو وظهور أول".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنبي بالدوري

11:58 ص الثلاثاء 04 مارس 2025

فريق الزمالك

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة نظيره إنبي في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد المقاولون العرب، في الجولة السابعة عشر، من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووضع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق، الخطة المناسبة لمواجهة إنبي خلال المران الختامي أمس الإثنين.

ووضع خلال المران، اعتماد المدير الفني على تواجد التونسي أحمد الجفالي، في التشكيل الأساسي لأول مرة بدلا من أحمد سيد زيزو الذي يغيب بسبب تراكم الإنذارات.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر ، حسام عبد المجيد، صلاح مصدق، محمود بنتايج.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، محمد السيد.

خط الهجوم: أحمد الجفالي، ناصر منسي، مصطفى شلبي

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة، بعد خوض 16 مباراة، حقق الفوز في 8، وتعادل في 5، وخسر ثلاث مباريات.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الزمالك أخبار الزمالك تشكيل الزمالك مباراة الزمالك وإنبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

أمطار رعدية وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
شوبير يوجه رسالة قوية بخصوص مشاركة أبو تريكة في إعلان النادي الأهلي (فيديو)
أمطار تمتد إلى القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الرابع من رمضان
صحتك في رمضان| سلاحك اليومي ضد السرطان.. مشروب يقوي قلبك ومناعتك