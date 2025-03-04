"بديل زيزو وظهور أول".. التشكيل المتوقع للزمالك أمام إنبي بالدوري

كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة نظيره إنبي في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، على استاد المقاولون العرب، في الجولة السابعة عشر، من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ووضع البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق، الخطة المناسبة لمواجهة إنبي خلال المران الختامي أمس الإثنين.

ووضع خلال المران، اعتماد المدير الفني على تواجد التونسي أحمد الجفالي، في التشكيل الأساسي لأول مرة بدلا من أحمد سيد زيزو الذي يغيب بسبب تراكم الإنذارات.

وجاء التشكيل المتوقع كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر ، حسام عبد المجيد، صلاح مصدق، محمود بنتايج.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عبد الله السعيد، محمد السيد.

خط الهجوم: أحمد الجفالي، ناصر منسي، مصطفى شلبي

ويحتل فريق الزمالك المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة، بعد خوض 16 مباراة، حقق الفوز في 8، وتعادل في 5، وخسر ثلاث مباريات.