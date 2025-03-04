"له سوابق وقاد مباراتين للأهلي".. تحرك من الزمالك قبل مواجهة إنبي بعد إعلان الحكم

كتب- محمد خيري:

كشف مصدر مطلع تحرك إدارة نادي الزمالك، قبل مباراة الفريق الأول أمام إنبي بعد إعلان إسنادها تحكيميا للحكم الدولي محمود البنا.

ويلتقي الزمالك مع نظيره إنبي، في التاسعة مساء اليوم في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، على استاد المقاولون.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي، أن محمود البنا له سوابق لمواقف مع الزمالك، واتخذ قرارات تحكيمية أثرت في نتائج الفريق في الموسم الماضي.

وأوضح المصدر: "الحكم محمود البنا أدار مباراتين للأهلي هذا الموسم أمام وبيراميدز والمصري، وقراراته في تلك المباراتين أثارت جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي".

وأضاف: "إدارة الزمالك أبلغت الاتحاد المصري لكرة القدم بتحفظها على تعيين البنا وطالب بأهمية التأكيد على توافر العدالة وحسن اختيار الحكام في المباريات المقبلة بما يضمن تفادي تكرار الأخطاء التي تضرر منها الفريق كثيرًا هذا الموسم، وفقد بسببها الكثير من النقاط".