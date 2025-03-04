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"جولة مشتعلة".. فرص حرس الحدود في التأهل لمجموعة التتويج بعد الخسارة أمام البنك الأهلي‎

11:08 ص الثلاثاء 04 مارس 2025

حرس الحدود

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

تلقى فريق حرس الحدود خسارة صعبة في توقيتها أمام مستضيفه البنك الأهلي خلال المباراة التي جمعتهما مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة 17 ـ الأخيرة بالدور الأول ـ من الدوري.

تكمن صعوبة المباراة في توقيتها؛ إذ جعلت فريق حرس الحدود يتوقف عند النقطة 22 في المركز الثامن بجدول الترتيب ليتأجل حسمه لمقعد التأهل لمجموعة التتويج من عدمه حتى انتهاء نتائج منافسيه بالجولة الحالية.

فوز فريق حرس الحدود بالمباراة كان يضمن له التأهل ضمن التسعة أندية بمجموعة التتويج ولكن البنك الأهلي الذي كان قد ضمن التأهل قبل المباراة لمجموعة التتويج حال دون ذلك.

البنك الأهلي رفع رصيده عقب الفوز على حرس الحدود إلى النقطة 29 في المركز الخامس بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الرابع ونقطة عن المصري صاحب المركز الثالث.

الأندية المتأهلة لمجموعة التتويج

يقام الدوري المصري بالموسم الجاري من دور واحد بواقع 17 جولة ثم يتم تقسيم الأندية وفقًا لترتيب لمجموعتين الأولى مجموعة تتويج تضم الأندية التسع أصحاب المراكز الأولى لتحديد البطل، على أن تضم المجموعة الثانية التسعة أندية الأخرى.

وضمنت أندية بيراميدز، الأهلي، المصري، الزمالك، البنك الأهلي، سيراميكا كليوباترا، فاركو بالترتيب التأهل لمجموعة التتويج.

ويتبقى مقعدين تنافس عليهم 5 أندية وهي حرس الحدود (22 نقطة)، طلائع الجيش (21 نقطة)، زد (20 نقطة)، بتروجت (19 نقطة) والاتحاد السكندري (18 نقطة).

ومازالت فرص حرس الحدود متواجدة في التأهل حتى بعد الخسارة أمام البنك الأهلي؛ فإذا خسرت هذه الأندية مبارياتها بالجولة الجارية يأهل حرس الحدود.

وحال فوز تعادل هذه الأندية في مبارياتها يضمن حرس الحدود التأهل على أن يحسم ترتيبه كثامن أو تاسع بحسب فارق الأهداف بينه وبين طلائع الجيش.

ولكن حال فوز أندية طلائع الجيش وزد وحرس الحدود بمبارياتها سويًا فستختفي فرصه في التأهل.

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