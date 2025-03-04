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توقيت رمضاني.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي في الدوري

10:46 ص الثلاثاء 04 مارس 2025

فريق الزمالك

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كتب- محمد خيري:

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضيفا ثقيلا على نظيره إنبي اليوم الثلاثاء 4 مارس، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وتنطلق صافرة بداية مباراة، الزمالك وإنبي، في تمام الساعة التاسعة مساء وفقا لتوقيت شهر رمضان المبارك، على استاد القاهرة، في إطار منافسات الجولة الـ17 ببطولة الدوري المصري.

ويدخل نادي الزمالك المباراة وهو يحتل المركز الرابع برصيد 29 نقطة بجدول الترتيب، فيما يدخل فريق إنبي اللقاء وهو في المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي

وتنقل مباراة الزمالك وإنبي، في التاسعة مساء، عبر قناة "أون سبورت 1"، الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، وعدد من البطولات المحلية.

وخاض الزمالك حتى الآن 16 مباراة في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث حقق الفوز في 8 مباريات، وتعادل في 5، وخسر ثلاث مباريات، وجمع 29 نقطة.

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