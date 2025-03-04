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كيف يفكر بيسيرو في تعويض غياب زيزو أمام إنبي؟

06:00 ص الثلاثاء 04 مارس 2025
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    حازم إمام وزيزو
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كتب ـ محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة إنبي في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء، في الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، على ملعب المقاولون العرب.

ويسعى الفريق الأبيض، بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، لاستعادة الانتصارات الغائبة عن الأبيض، منذ ثلاث مباريات، حيث تعادل مع بتروجيت 1\1، ومع الأهلي بنفس النتيجة، ومع زد أيضا بهدف لكل فريق.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول مسابقة الدوري المصري الممتاز، برصيد 29 نقطة، وبفارق 10 نقاط كاملة عن المتصدر فريق بيراميدز.

ويعاني الزمالك من غيابات عديدة في مواجهة إنبي أبرزهم أحمد سيد زيزو، للحصول على ثلاث إنذارات، حيث يعد اللاعب من العناصر الأساسية بالنسبة للبرتغالي بيسيرو.

تفكير بيسيرو في تعويض غياب زيزو

ويدرس "بيسيرو"، عدد من المقترحات من أجل تعويض غياب زيزو، وأقربها تواجد التونسي الجديد أحمد الجفالي من البداية في الجهة اليمنى، بعدما شارك لدقائق في المباراة الماضية وظهر بشكل مميز.

وربما يلجأ بيسيرو لتغيير الطريقة، والدفع بثنائي في الهجوم، ناصر منسي وبجواره سيف الدين الجزيري، مع تواجد مصطفى شلبي في الجهة اليسرى، وعبدالله السعيد في مركز صناعة اللعب.

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بيسيرو زيزو الزمالك إنبي
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