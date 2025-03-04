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هل يكون عبدالله السعيد أول الأخبار السعيدة من التخطيط لجماهير الزمالك؟

05:00 ص الثلاثاء 04 مارس 2025
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    عبدالله السعيد لاعب الزمالك من مباراة حرس الحدود
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    عبدالله السعيد
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    عبدالله السعيد من تدريبات الزمالك
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تستعد لجنة التخطيط بنادي الزمالك، في تجهيز العقود الجديدة للاعبين المنتهية عقودهم بالنادي الأبيض، تمهيدا للتوقيع خلال الفترة المقبلة.

وتضم لجنة التخطيط بنادي الزمالك، كل من حسين لبيب رئيس النادي، وأحمد حسام ميدو وحازم إمام وعمرو الجنايني، وتعمل على تطوير ملف الكرة بالنادي الأبيض.

ويعاني نادي الزمالك، من انتهاء عقود عدد من اللاعبين بنهاية الموسم الحالي، وعلى رأسهم أحمد سيد زيزو، وعبدالله السعيد وعمر جابر ومحمود حمدي الونش ونبيل عماد دونجا.

هل يكون عبدالله السعيد أول الأخبار السعيدة للزمالك؟

وهناك اتجاه داخل لجنة التخطيط، في إنهاء التجديد للاعبين التي لا يوجد أزمة في الأمور المالية في التفاوض معهم.

وعقد حازم إمام عضو اللجنة اجتماعا في الفترة الماضية مع عبدالله السعيد لاعب الفريق، من أجل الاتفاق معه على كافة بنود التجديد، واقتربا من الاتفاق على توقيع عقود جديدة لمدة موسمين.

وربما يكون عبدالله السعيد، أول الخطوات السعيدة من لجنة التخطيط لجماهير الزمالك، ويأتي بعدها باقي اللاعبين تباعا، حيث أكد أحمد حسام ميدو من قبل، أن النادي يسعى لتجديد عقد زيزو ومتمسك باستمراره.

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