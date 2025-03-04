نتائج مباريات اليوم الإثنين
شهد يوم الإثنين إقامة مباريات بمسابقات مختلفة حول العالم نستعرض نتائج أبرزها خلال السطور التالية:
نتائج مباريات الدوري المصري اليوم
المصري 4 ـ 2 موردن سبورت
فاركو 0 - 0 الجونة
البنك الأهلي 2 - 1 حرس الحدود
نتائج مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
نوتنجهام فورست 1 - 1 إيبسويتش تاون (سام مرسي)
تأهل فريق نوتنجهام إلى دور ربع النهائي بركلات الترجيح
نتائج مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة
استقلال 0 - 0 النصر
الوصل 1 - 1 السد
نتائج مباريات الدوري الإيطالي
يوفنتوس 2 - 0 فيرونا
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