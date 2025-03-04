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نتائج مباريات اليوم الإثنين

03:00 ص الثلاثاء 04 مارس 2025

سام مرسي لاعب إبسويتش تاون

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شهد يوم الإثنين إقامة مباريات بمسابقات مختلفة حول العالم نستعرض نتائج أبرزها خلال السطور التالية:

نتائج مباريات الدوري المصري اليوم

المصري 4 ـ 2 موردن سبورت

فاركو 0 - 0 الجونة

البنك الأهلي 2 - 1 حرس الحدود

نتائج مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي

نوتنجهام فورست 1 - 1 إيبسويتش تاون (سام مرسي)

تأهل فريق نوتنجهام إلى دور ربع النهائي بركلات الترجيح

نتائج مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة

استقلال 0 - 0 النصر

الوصل 1 - 1 السد

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

يوفنتوس 2 - 0 فيرونا

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