خمس صفقات خيبت جمهور النادي الأهلي

كتب - محمد عبد السلام:

بعد سنوات عجاف ضلت فيها إدارة الأهلي الطريق لاستقدام صفقات قوية تمثل إضافة حقيقية للفريق، يبدو أن المارد الأحمر وجد ضالته بضم صفقات من العيار الثقيل خلال الميركاتو الشتوي الأخير آخرهم النجم المغربي أشرف بن شرقي.

في المقابل، جانب التوفيق مجلس محمود الخطيب خلال السنوات الماضية بإبرام صفقات لا ترق لمستوى نادي القرن ونستعرض أبرزها خلال التقرير التالي.

تكون أبرز هذه الصفقات هي:

1- أنتوني موديست (الفرنسي)

انضم موديست إلى الأهلي في سبتمبر 2023 وسط توقعات كبيرة من جماهير النادي الأهلي بشأن أداء اللاعب. شارك اللاعب في 29 مباراة سجل خلالها 5 أهداف فقط وصنع 4، قبل أن يرحل في يوليو 2024 ويلعب الآن في نادي أنتر سيتي في الدوري الإسباني الدرجة الثالثة.

2- لويس ميكيسوني (الموزمبيقي)

انضم اللاعب ميكيسوني في أغسطس 2021 قادماً من سيمبا التنزاني. شارك في 27 مباراة سجل خلالها 5 أهداف فقط وصنع هدفًا، قبل أن يرحل ويلعب الآن في نادي أونياو دو سونغو في الدوري الموزمبيقي.

3- أليو بادجي (السنغالي)

انضم اللاعب أليو بادجي إلى الأهلي في يناير 2020 مقابل مليون يورو، وسط توقعات كبيرة من جماهير النادي الأهلي لوجود مهاجم متميز في الفريق، لكنه لم يقدم المستوى المتوقع،فشارك في 25 مباراة سجل من خلالهم 4 أهداف وصنع 8 أهداف، فذهب في إعارة إلى نادي أنقرة التركي في يونيو 2021 ثم إلى نادي أميان الفرنسي في أغسطس 2021، ثم تم بيعه في يوليو 2022 إلى نادي أميان الفرنسي في الدرجة الثانية. ويلعب الآن في نادي ريد ستار في الدوري الفرنسي الدرجة الثانية.

4- ساليف كوليبالي (المالي)

انضم اللاعب كوليبالي إلى الأهلي في يوليو 2018 قادماً من نادي مازيمبي التنزاني مقابل 200 ألف يورو، ولم يقدم المستوى المطلوب مع الفريق، لذلك تم فسخ التعاقد معه بعد موسم واحد في يناير 2019. ويلعب الآن في نادي هورويا في الدوري الغاني.

5- والتر بواليا (الكونغو الديمقراطية)

انضم اللاعب بواليا إلى الأهلي في يناير 2021 قادماً من نادي الجونة، ولم يقدم المستوى المنتظر، فتم إعارته إلى بعض الفرق مثل مالاتيا سبور في الدوري التركي الدرجة الأولى، ونادي السيلية في الدوري القطري الدرجة الثانية، ثم القادسية السعودي، وتم انتهاء العقد الرسمي في أغسطس 2023. ويلعب الآن في شبيبة القبائل في الدوري الجزائري.