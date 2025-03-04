"ديربي مدريد وزمالك".. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة
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يقام اليوم الثلاثاء عدد من المباريات الهامة نستعرضها خلال السطور التالية:
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
09:00 ـ إنبي vs الزمالك ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1.
09:00 ـ الاتحاد vs سموحة
09:00 ـ زد vs الإسماعيلي ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2.
مواعيد دوري أبطال أوروبا
07:45 ـ كلوب بروج vs أستون فيلا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1.
10:00 ـ ريال مدريد VS أتليتكو مدريد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD.
10:00 ـ إيندهوفن VS أرسنال ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2
10:00 ـ بوروسيا دورتموند VS ليل ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3
دوري أبطال آسيا للنخبة
06:00 ـ باختاكور VS الهلال ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت AFC1
08:00 ـ الريان VS أهلي جدة ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت AFC
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