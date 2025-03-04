"ديربي مدريد وزمالك".. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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يقام اليوم الثلاثاء عدد من المباريات الهامة نستعرضها خلال السطور التالية:

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

09:00 ـ إنبي vs الزمالك ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 1.

09:00 ـ الاتحاد vs سموحة

09:00 ـ زد vs الإسماعيلي ـ القناة الناقلة: أون تايم سبورتس 2.

مواعيد دوري أبطال أوروبا

07:45 ـ كلوب بروج vs أستون فيلا ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD1.

10:00 ـ ريال مدريد VS أتليتكو مدريد ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت 1 HD.

10:00 ـ إيندهوفن VS أرسنال ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD2

10:00 ـ بوروسيا دورتموند VS ليل ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت HD3

دوري أبطال آسيا للنخبة

06:00 ـ باختاكور VS الهلال ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت AFC1

08:00 ـ الريان VS أهلي جدة ـ القناة الناقلة: بي إن سبورت AFC

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