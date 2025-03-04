فريق جديد يضمن مكانه بمجموعة التتويج بالدوري المصري

كتب - محمد عبد السلام:

ضمن فريق فاركو التأهل إلى مجموعة التتويج بالموسم الجاري من الدوري المصري بعدما تعادل أمام نظيره الجونة سلبيًا مساء الإثنين ضمن منافسات الجولة 17.

وبرغم التعادل ضمن فريق فاركو مكانا في مجموعة التتويج بالمرحلة الثانية في منافسات الدوري المصري مع ستة فرق تأهلت رسميًا في وقت سابق.

الفرق المتأهلة إلى مجموعة التتويج بالدوري:

1- بيراميدز - 39 نقطة

2- الأهلي - 37 نقطة

3- المصري - 30 نقطة

4- الزمالك - 29 نقطة

5- البنك الأهلي - 29 نقطة

6- سيراميكا كليوباترا - 26 نقطة

7- فاركو - 23 نقطة

ويقام الموسم الحالي من الدوري بنظام إقامة دور واحد يلتقي به الـ 18 فريقاً بعضهم البعض ثم يتم تقسيم الأندية بعد الدور الأول لتسع أندية أولى بمجموعة التتويج وتسع أندية أخرى تتواجد بالمجموعة الثانية.