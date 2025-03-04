إعلان حكام مباراة إنبي والزمالك بالدوري

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة عن الطاقم التحكيمي الذي سيقود مباراة إنبي وضيفه الزمالك بالدوري.

وأسندت لجنة الحكام المباراة بحسب بيان رسمي صادر اليوم الثلاثاء لحكم الساحة محمود البنا فيما سيكون نور سعيد حكماً مساعداً أول ومصطفى حسين حكماً مساعداً ثانياً.

وسيكون هشام القاضي، بحسب البيان، حكماً رابعًا فيما سيكون محمود عاشور حكم فيديو وعاطف حسين مساعد له.

موعد مباراة الزمالك وإنبي

ويحل فريق الزمالك عند التاسعة من مساء اليوم ضيفًا على نظيره إنبي ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري.

ترتيب الزمالك وإنبي في الدوري

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث برصيد 29 نقطة بفارق 7 نقاط عن بيراميدز الوصيفي و10 نقاط عن بيراميدز المتصدر، فيما يحتل إنبي المركز 17 قبل الأخير برصيد 12 نقطة.

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