البنك الأهلي يهزم الحرس ويؤجل حسم تأهله لمجموعة المحترفين

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق البنك الأهلي على نظيره حرس الحدود بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري المصري.

وسجل هدفا فريق البنك الأهلي كلاً من ياو أنور بالدقيقة 49 ومحمود الجزار بالدقيقة 76، فيما سجل لفريق حرس الحدود لاعبه عبدالرحمن رضا بالدقيقة 72.

وشهدت الدقيقة 88 من عمر اللقاء طرد لاعب البنك الأهلي محمد عبداللطيف "جريندو".

الفوز رفع رصيد فريق البنك الأهلي إلى النقطة 29 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الرابع.

وتوقف رصيد فريق حرس الحدود بعد الخسارة عند النقطة 22 في المركز الثامن بفارق نقطة عن فاركو صاحب المركز السابع ومثلها عن طلائع الجيش صاحب المركز التاسع و نقطتين عن زد صاحب المركز العاشر.

وتأجل حسم موقف فريق حرس الحدود لمجموعة التتويج من عدمه بعد نهاية منافسيه المباشرين بالجولة الحالية ـ الأخيرة بالدور الأول ـ.

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