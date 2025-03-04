مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

إنبي

- -
21:00

الزمالك

الدوري المصري

زد

- -
21:00

الإسماعيلي

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

- -
22:00

اتلتيكو مدريد

دوري أبطال أوروبا

إيندهوفن

- -
22:00

أرسنال

دوري أبطال آسيا للنخبة

باختاكور

- -
18:00

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة

الريان

- -
20:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

البنك الأهلي يهزم الحرس ويؤجل حسم تأهله لمجموعة المحترفين

12:24 ص الثلاثاء 04 مارس 2025

البنك الأهلي وحرس الحدود

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق البنك الأهلي على نظيره حرس الحدود بهدفين مقابل هدف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين ضمن منافسات الجولة 17 من الدوري المصري.

وسجل هدفا فريق البنك الأهلي كلاً من ياو أنور بالدقيقة 49 ومحمود الجزار بالدقيقة 76، فيما سجل لفريق حرس الحدود لاعبه عبدالرحمن رضا بالدقيقة 72.

وشهدت الدقيقة 88 من عمر اللقاء طرد لاعب البنك الأهلي محمد عبداللطيف "جريندو".

الفوز رفع رصيد فريق البنك الأهلي إلى النقطة 29 في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري بفارق الأهداف عن الزمالك صاحب المركز الرابع.

وتوقف رصيد فريق حرس الحدود بعد الخسارة عند النقطة 22 في المركز الثامن بفارق نقطة عن فاركو صاحب المركز السابع ومثلها عن طلائع الجيش صاحب المركز التاسع و نقطتين عن زد صاحب المركز العاشر.

وتأجل حسم موقف فريق حرس الحدود لمجموعة التتويج من عدمه بعد نهاية منافسيه المباشرين بالجولة الحالية ـ الأخيرة بالدور الأول ـ.

اقرأ أيضًا:

تراجع الزمالك.. جدول ترتيب الدوري المصري

"عضو بالمجلس تحفظ".. هاني شكري يكشف سبب عدم ضم الزمالك لأشرف بنشرقي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

البنك الأهلي ضد حرس الحدود الدوري المصري مجموعة التتويج بالدوري المصري
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

أمطار رعدية وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
شوبير يوجه رسالة قوية بخصوص مشاركة أبو تريكة في إعلان النادي الأهلي (فيديو)
أمطار تمتد إلى القاهرة.. الأرصاد تحذر من طقس اليوم الرابع من رمضان
صحتك في رمضان| سلاحك اليومي ضد السرطان.. مشروب يقوي قلبك ومناعتك