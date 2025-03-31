الزمالك يوجه 3 مطالب عاجلة لرابطة الأندية بعد تعديل عقوبة الأهلي

كتب ـ رامي بشاي:

أعلن نادي الزمالك، إرساله خطابًا يتضمن 3 مطالب عاجلة من رابطة الأندية بعد تعديلها العقوبة الموقعة على النادي الأهلي بعد انسحابه من مباراتهما.

وكان من المقرر أن يلتقي الأهلي نظيره الزمالك يوم 11 مارس الجاري ولكن لم تتم لاعتراض مجلس إدارة النادي الأهلي على إسناد المباراة لطاقم تحكيم محلي.

وأشار نادي الزمالك، عبر بيان رسمي صادر اليوم الإثنين، إلى أنه أرسل خطاباً رسمياً إلى رابطة الأندية المصرية المحترفة بناء على الأنباء المتداولة منذ أمس الأحد بخصوص صدور قرار جديد من مجلس إدارة الرابطة بتعديل القرار رقم ( ٥٠) السابق إخطار نادي الزمالك به.

وذكر نادي الزمالك في خطابه أنه الطرف الرئيسي للموضوع محل القرار المذكور ولم يتم إخطاره حتى الآن بالقرار الجديد المنوه عنه بالبيان الأخير بتاريخ ٣٠ مارس ٢٠٢٥م لرابطة الأندية.

ونوه النادي إلى أنه طالب خلال خطابه مع حفظ حق النادي في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بموافاته على على وجه السرعة بالرد الرسمي على النقاط الثلاث التالية:

1) صورة كاملة من القرار الجديد للرابطة.

2) بيان تفصيلي بأسباب ذلك القرار إن وجد.

3) صورة محضر اجتماع الرابطة الذي صدر فية القرار المشار إليه وكافة المستندات والوثائق ذات الصلة إن وجدت.

ويؤكد نادي الزمالك أنه مع احترامه لكافة الأطراف ذات الصلة فإن عدم موافاته بشيء مما تقدم يعد إقرار بعدم تحققه وعدم وجوده.

لفت نادي الزمالك الإنتباه إلى تلقيه خطابًا من رابطة الأندية برقم صادر ٧٠٧ في ١٥ مارس ٢٠٢٥م، والمتضمن رقم (٥٠) بشأن مبارة النادي مع فريق النادي الأهلي التي كان مقرراً إقامتها يوم ١١ مارس ٢٠٢٥ والذي جاء به تطبيقاً للائحة اعتبار الزمالك فائز ٣ / صفر وخصم ثلاث نقاط من المنافس بالإضافة للغرامات والعقوبات المالية.

وكانت رابطة الأندية المصرية قد أعلنت مساء أمس تعديل العقوبة الموقعة على الأهلي والاكتفاء بخصم 3 نقاط بدلاً من 6 نقاط كما أعلنت أول مرة.

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