مؤمن سليمان يكشف حقيقة تدريب منتخب العراق (فيديو)

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث المدرب المصري مؤمن سليمان، المدير الفني للشرطة العراقي، عن الأنباء التي ترددت بدخوله ضمن قائمة المرشحين لتولي القيادة الفنية لمنتخب العراق في الفترة القادمة.

ويتمتع سليمان بعلاقة طيبة مع الشعب العراقي كونه أحد المدربين المميزين الذين ظهروا بقوة في السنوات الأخيرة بعد قيادته لفريق الشرطة بالتتويج بـ 3 بطولات، الدوري مرتين وبطولة الكأس.

مؤمن سليمان عن تدريب العراق: شرف كبير

في تصريحات مصورة نقلها موقع "معرض الكورة" العراقي، أجاب مؤمن سليمان عن حقيقة اقترابه من تدريب منتخب العراق وقال: "ترشيحي لتدريب منتخب العراق يوازي ترشيحي لتدريب منتخب مصر، وهو شرف كبير لي".

وتابع: " أتواجد في العراق منذ أكثر من 3 سنوات وأنا سعيد جدًا هنا، والجماهير تحبني وأنا أشعر بالسعادة لإنهم يقدرون ما أقوم به وأشعر بأني ابن البلد".

وواصل تصريحاته: " أنا محرج لأنه لدي عقد مع نادي الشرطة العراقي، وهو سبب أن تقتنع الجماهير بي".

وأختتم: " لا يوجد مدرب يعيش في العراق، ويعرض عليه تدريب المنتخب ولا يوافق".

جدير بالذكر أن منتخب العراق تعرض للخسارة من منتخب فلسطين في التصفيات الأخيرة المؤهلة لكأس العالم، ليقرر الاتحاد العراقي إقالة المدرب الإسباني خيسوس كاساس.

مؤمن سليمان، مدرب نادي الشرطة: تدريب منتخب العراق بالنسبة لي يوازي تدريب منتخب مصر. pic.twitter.com/MFZOwtBaSJ — معرض الكرة (@iraqfpg) March 30, 2025