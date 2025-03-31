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لتطوير التحكيم.. أوسكار رويز يعلن إقامة معسكر للحكام المصريين

09:31 م الإثنين 31 مارس 2025
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    بجلسة مع أبوريدة.. أوسكار رويز يبدأ مهامه في اتحاد الكرة رسميا
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كتب- محمد عبدالهادي:

اتخذ أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، قراراً جديدًا اليوم الإثنين، فيما يخص الحكام المصريين استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري.

وشهدت الفترة الماضية توقف منافسات الدوري المصري بسبب التوقف الدولي للمنتخبات، بجانب مشاركة الأندية المصرية في البطولات القارية.

معسكر لحكام دوري القسم الأول 5 إبريل

أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم بيانًا رسميًا أعلن فيه دخول الحكام المصريين لمعسكر لمدة 5 أيام خلال شهر أبريل المقبل، وذلك ضمن الخطة الموضوعة للإرتقاء بمستوي التحكيم المصري.

وجاء البيان كالتالي:

" قرر أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة معسكر لحكام الساحة لدوري القسم الأول والمساعدين وحكام تقنية الفيديو يوم 5 أبريل المقبل وحتى يوم 10 من الشهر ذاته بمركز المنتخبات الوطنية.

يأتي ذلك في إطار خطة تطوير التحكيم المصري والارتقاء بمستواه خلال المرحلة المقبلة.

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