سامي الشيشيني لمصراوي: اللوائح لا تفصل بالمزاج وقرار الرابطة "زعلني"

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدث سامي الشيشيني نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن أزمة مباراة القمة التي لا تزال تلقي بظلالها على الوسط الرياضي المصري في الفترة الأخيرة.

وكانت رابطة الأندية قد أعلنت أمس الأحد، عن تعديل في عقوبات مباراة القمة، بالاكتفاء باعتبار الأهلي خاسرًا أمام الزمالك دون خصم 3 نقاط بنهاية الموسم، وهو ما أثار غضب ناديي الزمالك وبيراميدز.

في هذا السياق تحدث سامي الشيشيني في تصريحات لمصراوي وقال: " أنا زعلان جدًا من اللي حصل، والقرار مش حلو في حق الرابطة واللوائح".

وتابع: " ما حدث في هذه الأزمة، يصدر للجماهير انك تكيل بمكيالين لإن الأهلي قام بتكرار ما فعله الزمالك بالانسحاب في الموسم الماضي، والرابطة أصدرت عقوبتين مختلفتين لنفس الحدث".

وواصل الشيشيني تصريحاته: "ما فعلته الرابطة سيجعل الجماهير لا تثق بقراراتها في المستقبل، وهذا شيئ غير جيد لأنها هي المؤسسة التي تدير المنظومة الرياضية".

وأردف: " كل أندية الدوري "واحد" وتخضع للائحة التي يتم وضعها، وهذه اللوائح لا تفصل بـ "المزاج".

وعن الأندية المتضررة من قرار الرابطة قال: " بالتأكيد ناديي الزمالك وبيراميدز هما المتضررين، وهناك شيء غير مفهوم".