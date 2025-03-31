محجوز بالرعاية.. زوجة إبراهيم شيكا تكشف لمصراوي مستجدات حالته الصحية

كتب- محمد عبدالهادي:

تحدثت هبة التركي زوجة اللاعب إبراهيم شيكا ناشئ الزمالك السابق، والمصاب بسرطان المستقيم، عن آخر تطورات حالته الصحية.

ويعاني إبراهيم شيكا من مرض السرطان المستقيم، والذي أدي لتدهور حالته الصحية منذ عدة شهور و خضوعه لجلسات العلاج الكيماوي.

وفي تصريحات خاصة لمصراوي قالت زوجة اللاعب: "إبراهيم محجوز في الرعاية في المستشفى من يوم الوقفة ولسه مخرجش لحد دلوقت".

وتابعت: " هو اتحجز في الرعاية علشان عنده جفاف، وإن شاء الله الموضوع بسيط مش حاجة كبيرة".

وواصلت: " إبراهيم محجوز فى المستشفى اللي كان بيتابع فيها بالتجمع الخامس، وهو وقف جلسات العلاج الكيماوي من فترة".

ماهو مرض إبراهيم شيكا لاعب الزمالك؟

يعاني "شيكا" من مرض سرطان المستقيم، الذي أدى إلى فقدانه الكثير من الوزن وغير ملامح وجهه.

وهو نوع من السرطان ينشأ على هيئة نمو للخلايا في المستقيم، الذي يوجد في آخر الأمعاء الغليظة بطول عدة سنتيمترات، وفقًا لموقع mayoclinic.