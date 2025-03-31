بالجلابية.. 7 صور من احتفال حسني عبد ربه بعيد الفطر

كتب - نهى خورشيد

شارك حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر الأسبق، متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي باحتفاله بعيد الفطر المبارك.

ونشر عبد ربه عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، 7 صور من صلاة عيد الفطر مع أسرته.

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الكروي بنادي الإسماعيلي لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري، يوم الخميس الموافق 10 أبريل الجاري، وذلك ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وينافس الدروايش على مجموعة الهبوط بالدوري المصري الممتاز، إذ يتواجد في المركز السادس برصيد 17 نقطة.