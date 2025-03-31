"رغم إصابتها".. الأهلي يضم تاتيانا بوكان لقائمته ببطولة أفريقيا لكرة الطائرة

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الأهلي للسيدات، إبراهيم فخر الدين، القائمة التي سيخوض بها بطولة إفريقيا للأندية.

وشهدت قائمة الأهلي وجود محترفته تاتيان بوكان رغم معاناتها من قطع في وتر مشط القدم تعرضت له خلال مباراة الأهلي أمام نظيره سبورتنج مساء الجمعة قبل الماضي بدور نصف نهائي كأس مصر.

وضمت قائمة الأهلي كل من: آية الشامي- ندى وليد- تاتيانا بوكان- مريم ثابت- ميار خليفة- مريم ثروت- سارة أمين- ريماز أشرف- مي غزال- ندى حمدي- آية خالد- دانا شوقي- فرح الحناوي- نهال جمال.

ومن المقرر أن تُقام البطولة في دولة نيجيريا خلال الفترة من 1 إلى 14 أبريل.

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