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“مع زوجته ووالدته".. نجم الأهلى الأسبق يحتفل بعيد الفطر بهذه الرسالة

06:20 م الإثنين 31 مارس 2025
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  • عرض 5 صورة
    احتفال ميدو جابر بعيد الفطر المبارك 2
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    احتفال ميدو جابر بعيد الفطر المبارك
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    احتفال ميدو جابر بعيد الفطر المبارك 1
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    احتفال ميدو جابر بعيد الفطر المبارك 3
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كتب - نهى خورشيد

احتفل ميدو جابر لاعب المصري البورسعيدي الحالى والأهلى الأسبق، بعيد الفطر المبارك في أجواء عائلية خاصة.


ونشر ميدو جابر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مجموعة من الصور مع رسائل خاصة:"دام الله لكم الأعياد دهورا، وألبسكم من تقواه نوراً، عيدكم مبارك".

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الكروي بنادي المصري البورسعيدي لخوض مواجهة أفريقية يوم الأربعاء المقبل، عندما يتلتقي بنظيره سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي بطولة كأس الكونفدرالية.


ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

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عيد الفطر المصري البورسعيدي ميدو جابر
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