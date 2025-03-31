كتب- محمد خيري:

أعلن أحمد حسام ميدو، عضو لجنة التخطيط بنادي الزمالك، التحرك بشكل رسمي، ضد القرارات الأخيرة لرابطة الأندية الخاصة بمباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك.

وكتب ميدو عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "قررنا التصعيد ورفع قضية في المحكمة الرياضية الدولية وبيراميدز متضامن معانا".

وأضاف: "إن شاء الله بعد تأكيد المحامين الأهلي هيتخصم منه الـ 3 نقاط".

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة، أعلنت تعديل عقوبات مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي قرر المارد الأحمر عدم لعبها، وذلك بالاكتفاء باعتبار النادي الأهلي مهزوما في المباراة، مع تحمل الغرامات المالية، دون خصم 3 نقاط في نهاية الموسم.