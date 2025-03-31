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بعثة طائرة سيدات الزمالك تصل نيجيريا استعدادا لبطولة أفريقيا

03:41 م الإثنين 31 مارس 2025

سيدات الزمالك يفزن على الأهلي

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كتب- محمد خيري:

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك "سيدات" إلى نيجيريا، استعداداً للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية، المقرر إقامتها خلال الفترة من 1 إلى 14 أبريل المقبل.

وتضم قائمة الزمالك المشاركة في البطولة كل من: "مريم متولي، وميلكا لوبيسكا دا سيلفا، ونورا عزمي، وداليا المرشدي، وشروق فؤاد، وأيسل نديم، وندى مرجان، وسابين عابد، وهنا المصري، ونهي عادل، وتقي مدحت، وبسنت محمد".

وتتولى نيرة الأحمر عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، مهمة رئاسة بعثة الفريق في نيجيريا.

ويتكون الجهاز الفني لفريق طائرة الزمالك "سيدات" من: "أحمد فتحي مديراً فنياً، وأشرف عبدالعال مدرباً مساعداً، إكرامي هيكل مدرباً، وبلال وتوت مخططاً للأحمال، وعبد الرحمن إبراهيم محللاً للأداء، وسمية ناجح أخصائياً للعلاج الطبيعي، وهبة حسنين مديراً إدارياً".

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