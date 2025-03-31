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"هنفضل طول عمرنا فشلة".. تعليق قوي من ميدو على تعديل رابطة الأندية عقوبات مباراة القمة

03:23 م الإثنين 31 مارس 2025
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كتب - يوسف محمد:

تفاعل أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك السابق وعضو اللجنة الفنية بالنادي، مع أزمة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك وقرار رابطة الأندية المصرية، بتعديل العقوبات الموقعة على النادي الأهلي.

وكتب ميدو، عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "X": "كرة القدم في مصر لا تستحق المعاناة التي نعانيها جميعا".

وأضاف: "هنفضل طول عمرنا فشلة في الكورة طول ما هي دي عقلية أصحاب القرار، أخيرا أكيد جمهور الزمالك عارف أن إحنا مش هنسيب حقنا وهنحارب على حقوق النادي لأخر يوم في عمرنا، بس القرار ده بيوريكوا إحنا بنتعامل مع ناس عامله إزاي".

وكانت رابطة الأندية المصرية، أعلنت أمس تعديل العقوبات الموقعة على النادي الأهلي، بعد انسحابه من مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك والتي كان من المقرر إقامتها 11 مارس الجاري.

وقررت رابطة الأندية المصرية المحترفة، اعتبار الأهلي مهزوما في مباراة الزمالك بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، بسبب الانسحاب من اللقاء، مع تحمله كافة التكاليف المادية الخاصة بالمباراة، دون الإشارة إلى خصم أي نقاط من المارد الأحمر بنهاية الموسم الحالي.

والجدير بالذكر أن الأهلي رفض خوض مباراة القمة أمام الزمالك، بسبب إسناد مهمة إدارة المباراة إلى طاقم تحكيم مصري.

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