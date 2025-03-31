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"انت لعبت قدام جماهير الأهلي قبل كدا؟".. الشناوي يوجه رسالة نارية للاعب الهلال

02:23 م الإثنين 31 مارس 2025
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    محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي
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    محمد الشناوي
  • عرض 18 صورة
    محمد الشناوي من سفر بعثة الأهلي إلى كوت ديفوار_1
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    محمد الشناوي من سفر بعثة الأهلي إلى الجزائر_1
  • عرض 18 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 18 صورة
    محمد الشناوي من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
  • عرض 18 صورة
    محمد الشناوي في الطائرة
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    الشناوي ومحمود الخطيب
  • عرض 18 صورة
    محمد الشناوي
  • عرض 18 صورة
    محمد الشناوي حارس الأهلي
  • عرض 18 صورة
    محمد الشناوي بتدريبات الأهلي بالنظارة السوداء
  • عرض 18 صورة
    إمام عاشور ومحمد الشناوي
  • عرض 18 صورة
    إمام عاشور ومحمد الشناوي
  • عرض 18 صورة
    محمد الشناوي في بدايته
  • عرض 18 صورة
    إمام عاشور ومحمد الشناوي
  • عرض 18 صورة
    محمد الشناوي حارس الأهلي
  • عرض 18 صورة
    محمد الشناوي
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كتب- محمد خيري:

تحدث محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق الأول للنادي الأهلي، عن مواجهة الهلال السوداني، المقبلة في الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، المقرر لها غدا على استاد القاهرة الدولي.

قال الشناوي في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي: "تنتظرنا مواجهة صعبة على مدار مباراتين في القاهرة وموريتانيا".

أضاف: "الهلال فريق قوي وكنا نتابع ما قدموه في دور المجموعات داخل وخارج أرضهم، وكل لاعبي الأهلي مستعدون للمباراة ويدركون صعوبتها".

أكمل: "الفترة الماضية شهدت الكثير من الأحداث لكن اللاعبين لا علاقة لهم بها، اللاعبون يعرفون دورهم جيدا ويركزون فقط على ما يحدث في الملعب، ما يهمنا هو تقديم أداء جيد والفوز لإسعاد الجمهور".

وأوضح: "نسير بشكل جيد في الدوري ودوري أبطال أفريقيا وهدفنا هو الفوز بكل الألقاب والجمهور هو رقم 1 بالنسبة لنا ويمنحنا الدوافع والحماس ونحب دائما أن نرى الملعب ممتلئا بالمشجعين وأتمنى أن يحتفل الجمهور معنا بالفوز".

وأختتم تصريحاته: "طيب بن زيتون لاعب الهلال قال إن حضور جمهور الأهلي لن يؤثر؟ لا أعلم إذا كان قد لعب سابقا أمام جمهور الأهلي أم لا لكنني لا أعتقد أنه يعرف جماهير الأهلي جيدا".

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الشناوي الأهلي أخبار الأهلي الهلال السوداني دوري أبطال أفريقيا
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