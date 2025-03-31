"من أنتم؟".. أول تعليق لممدوح عباس على تعديل الرابطة عقوبات الأهلي

كتب- محمد خيري:

علق ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، على تعديل رابطة الأندية على قرارات انسحاب فريق الأهلي من مواجهة الزمالك الماضية في بطولة الدوري المصري.

وكتب ممدوح عباس عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "قرار رابطة الأندية المصرية لكرة القدم ، أين محضر الاجتماع؟ وأين اجتمعوا؟ و أنا أعلم أن أغلبهم سافر لقضاء اجازة العيد".

وأضاف: "ماهو وجه الاستعجال الذي يُصدر هذا القرار، في يوم اجازة رسمية في مصر، من أنتم؟".

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة، أعلنت تعديل عقوبات مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي قرر المارد الأحمر عدم لعبها، وذلك بالاكتفاء باعتبار النادي الأهلي مهزوما في المباراة، مع تحمل الغرامات المالية، دون خصم 3 نقاط في نهاية الموسم.