خبير لوائح يكشف مصير الاعتراض على تعديل عقوبات رابطة الأندية ضد الأهلي

كتب - يوسف محمد:

علق خبير اللوائح عامر العمايرة، على قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة، بتعديل العقوبات الموقعة على النادي الأهلي والمتعلقة بانسحابه من مباراة القمة الأخيرة أمام نادي الزمالك، مشيرا إلى الخطوات القانونية التي يمكن أن يتبعها فريقي الزمالك وبيراميدز باعتبارهما المنافسين المباشرين للأهلي على بطولة الدوري.

وقال العمايرة في تصريحات خاصة لمصراوي: "قرار رابطة الأندية بتعديل العقوبات الموقعة على الأهلي، بخصوص أزمة مباراة القمة، هو قرار نهائي وملزم وغير قابل للاستئناف، طبقا للائحة".

وأضاف: "يحق للثنائي الزمالك وبيراميدز الاعتراض على قرار رابطة الأندية بتعديل العقوبات ولكن سيتم رفضه، استنادا إلى كون قرارات الرابطة ملزمة ونهائية وغير قابلة للاستئناف".

واختتم العماير تصريحاته: "رابطة الأندية يحق لها تعديل أو إلغاء قرارات لجنة المسابقات".

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة، أعلنت أمس الأحد تعديل العقوبات الموقعة على النادي الأهلي، عقب الانسحاب من مباراة القمة أمام الزمالك، التي كان من المقرر إقامتها يوم 11 مارس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري.

واكتفت رابطة الأندية المصرية المحترفة، باعتبار الأهلي مهزوما في مباراة الزمالك بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، بسبب الانسحاب من اللقاء، مع تحمله كافة التكاليف المادية الخاصة بالمباراة، دون الإشارة إلى خصم أي نقاط من المارد الأحمر بنهاية الموسم الحالي.

ويذكر أن الأهلي، كان قد رفض خوض مباراة القمة أمام الزمالك، بسبب إسناد المباراة إلى طاقم تحكيم مصري.

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