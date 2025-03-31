كتب - يوسف محمد:

حرصت زوجة المدافع المغربي أِرف داري، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الاحتفال بعيد الفطر المبارك رفقة عائلتها.

وقامت زوجة النجم المغربي، بنشر عدد من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات، رفقة أسرة المدافع المغربي، حيث ظهر في الصور والد اللاعب وشقيقه.

وتحتفل العديد من الدول العربية اليوم الإثنين الموافق 31 مارس الجاري، بحلول أول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي المقبل، يستعد المدافع المغربي رفقة النادي الأهلي لمواجهة فريق الهلال السوداني، في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

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