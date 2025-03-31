"بديل بنتايج وخطة دفاعية".. ماذا يفكر بيسيرو قبل مواجهة ستيلينبوش؟

كتب- محمد خيري:

يستعد الفريق الأول لنادي الزمالك لمواجهة ستيلينبوش الجنوب أفريقي في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل فريق الزمالك ضيفاً على ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر يوم الأربعاء المقبل، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض الفريق الأبيض مرانا خفيفا أمس في جنوب أفريقيا، بعد الوصول من رحلة طيران طويلة تخطت 12 ساعة.

ويعمل البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأبيض، خلال مران اليوم على وضع اللمسات النهائية على خطة المباراة، حيث يطمح في الخروج بنتيجة إيجابية دون استقبال شباكه أهداف، لتسهيل المهمة في مباراة العودة.

واستقر المدير الفني على الدفع باللاعب محمد حمدي في الجهة اليسرى، بدلا من المغربي محمود بنتايج الذي تخلف عن السفر بسبب عدم إصدار تأشرة دخول البلاد.

وسوف يعتمد بيسيرو، على تواجد أحمد فتوح في منتصف الملعب، لتأمين المنطقة الدفاعية، بجانب محمود جهاد ومحمد شحاتة، في ظل عدم تواجد عبدالله السعيد لتعرضه للإصابة.