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"تواجد عاشور وبن شرقي".. قائمة الأهلي لمواجهة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا

01:26 م الإثنين 31 مارس 2025
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    مران النادي الأهلي
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    مران النادي الأهلي
  • عرض 18 صورة
    مران النادي الأهلي,,.
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    مران النادي الأهلي
  • عرض 18 صورة
    مران النادي الأهلي ..
  • عرض 18 صورة
    مران النادي الأهلي
  • عرض 18 صورة
    مران النادي الأهلي..
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    مران النادي الأهلي
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    فريق النادي الأهلي
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    لاعبي النادي الأهلي
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    النادي الأهلي
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    مارسيل كولر مدرب الأهلي
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر
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    مارسيل كولر من تدريبات الأهلي اليوم
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    مارسيل كولر
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كتب - يوسف محمد:

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر، على قائمة الفريق النهائية لمواجهة الهلال السوداني في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويلاقي النادي الأهلي غدا نظيره الهلال السوداني، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وجاءت قائمة المارد الأحمر للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال عبدالواحد، أكرم توفيق، أشرف داري، رامي ربيعة وياسر إبراهيم، مصطفى العش، يحيى عطية الله وكريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أحمد رضا، محمد مجدى أفشة، عمرو السولية، كريم نيدفيد، إمام عاشور، أشرف بن شرقي، حسين الشحات ومحمد عبدالله .

خط الهجوم: نيجيك جراديشار ووسام أبو علي.

وتمكن النادي الأهلي من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز احتلال المركز الثاني بمجموعته، خلف المتصدر أورلاندو بيراتس الجنوب أفريقي.

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