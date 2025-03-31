"لا أفهم".. مدرب الهلال ينتقد كاف قبل مواجهة الأهلي ويستثني إمام عاشور

كتب- محمد خيري:

تحدث الكونغولي فلوران إبينجي، المدير الفني للفريق الأول لنادي الهلال السوداني، عن مواجهة الأهلي المقرر لها غدا في ذهاب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

قال مدرب الهلال خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: "الأهلي يمتلك 12 لقبا من دوري الأبطال، وهو المرشح الأبرز دائما، وفي الموسمين الأخيرين توج باللقب، رغم أنه لم يكن موفقا فى مشواره".

أوضح: "أرى أن مواجهة الأهلي الأفضل فى القارة بمثابة نهائي وتأهله ثانيا في المجموعة لا يقلل من حظوظه، وسنقدم أفضل ما لدينا، وطالبت اللاعبين بالاستمتاع باللقاء وألا نفعل ما قد يجعلنا نندم فى مباراة العودة".

أكمل: "مباراة الغد ستكون استثنائية، نخوض مباراة أمام الأفضل في القارة، وهو ما يفرض علينا أن نستعد لها بشكل مناسب، وهدفنا التأهل بكل تأكيد ونهدف أن تكون المباراة صعبة على الأهلي وطلبت من اللاعبين أن يستمتعوا خلال اللقاء".

وتابع: "نحترم معايير كاف بشأن جاهزية الملاعب، ولكن لا أفهم لماذا رفض كاف السماح لنا باللعب في ليبيا رغم السماح لمنتخب السودان باللعب فى ليبيا بتصفيات كأس العالم، خاصة أن الملعب يمتلئ بالمشجعين".

وأوضح: "الكاف يضع معايير لإقامة المباريات بخصوص جاهزية الملاعب، هناك تحسن في هذا الملف وبشكل عام نحترم المعايير",

وأردف: "الأهلي فريق كبير ومن الصعب ذكر لاعب واحد فقط يكون هو الأخطر، لكن يمكنني الحديث عن إمام عاشور كلاعب مميز، ولكن تظل كل عناصر الأهلي على نفس القدر من الأهمية لأنه فريق جماعي".

وأتم تصريحاته: "تعودنا على خطورة الأهلي خارج أرضه ولديه مباريات قوية ظهر بها خارج ملعبه بشكل أفضل من اللعب على أرضه وأتوقع منهم مستوى قوي خلال مباراة العودة في موريتانيا".