نجم النادي الأهلي يهنئ الأمة الإسلامية بعيد الفطر

كتب - يوسف محمد:

احتفل نجم النادي الأهلي طاهر محمد طاهر، بعيد الفطر المبارك مهنئًا الشعب المصري والأمة الإسلامية بهذه المناسبة.

وكتب طاهر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام": "عيد مبارك"، للاحتفال بأول أيام عيد الفطر.

ويحتفل الشعب المصري اليوم الإثنين الموافق 31 مارس الجاري، بعيد الفطر المبارك وسط حالة من البهجة والسرور على جميع المصريين.

وشارك صاحب الـ 28 عاما رفقة الأهلي خلال الموسم الحالي، في 10 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالهم من تسجيل 5 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة.

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