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افتتاح أمم أفريقيا للشباب.. الموعد والقناة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا

11:59 ص الإثنين 31 مارس 2025

منتخب الشباب

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كتب- محمد خيري:

يفتتح منتخب مصر مشواره اليوم الإثنين، مشواره في بطولة كأس أمم أفريقيا تحت 17 عاما، المقامة حاليا في المغرب، بمواجهة جنوب أفريقيا.

ويقود تدريب المنتخب الوطني المصري تحت 17 عاما، أحمد الكأس نجم الزمالك والأولمبي السابق.

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

وتنطلق مباراة منتخب مصر ونظيره جنوب أفريقيا، في التاسعة مساء اليوم الإثنين، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الأمم الأفريقية.

ويتواجد منتخبا مصر وجنوب أفريقيا في المجموعة الثانية، التي تضم إلى جوارهما كلا من بوركينا فاسو والكاميرون.

القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا

وتنطلق مباراة منتخب مصر للشباب أمام جنوب أفريقيا، في العاشرة مساء اليوم، على مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية الناقل الحصري للبطولة، وتحديدا على قناة بي إن سبورت 6 HD.

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