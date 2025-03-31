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"أرجوكم سيبوا الأهلي في حاله".. الطيب يطلق تصريحات نارية بعد تعديل قرارات الرابطة

11:40 ص الإثنين 31 مارس 2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
  • عرض 9 صورة
    المعلق أحمد الطيب
  • عرض 9 صورة
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
  • عرض 9 صورة
    المعلق أحمد الطيب
  • عرض 9 صورة
    المعلق أحمد الطيب
  • عرض 9 صورة
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
  • عرض 9 صورة
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
  • عرض 9 صورة
    المعلق الرياضي أحمد الطيب
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كتب- محمد خيري:

علق المعلق الرياضي أحمد الطيب على تعديل رابطة الأندية المحترفة، العقوبات الخاصة بانسحاب النادي الأهلي من مواجهة الزمالك.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تعديل عقوبات مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي قرر المارد الأحمر عدم لعبها، وذلك بالاكتفاء باعتبار النادي الأهلي مهزوما في المباراة، مع تحمل الغرامات المالية، دون خصم 3 نقاط في نهاية الموسم.

وكتب أحمد الطيب عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "أرجوكم أتركوا الأهلي في حاله، الأهلي لا يحتاج مساعدة من أحد".

أضاف: "بطولات الأهلي عبر التاريخ هي إرث عظيم لا يمكن مقارنته بآخرين، أرجوكم اتركوه هو لا يحتاج إليكم".

وأكمل: "الأهلي أخطأ خطأ كبير، عادي جداً، يتحمل نتيجة خطأه ومن تسبب فى هذا الخطأ يعتذر لجماهيره بدلاً من الهروب بحجة المرض أو زيارة الأحباب".

واختتم: "ويترك جماهيره المخلصة حائرة وحزينة وليبدأ من جديد وخلص الموضوع .. عيد فطر مبارك على كل الأحباء".

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أحمد الطيب الأهلي أخبار الأهلي الزمالك رابطة الأندية
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