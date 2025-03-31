بينهم حسام وإبراهيم حسن.. مهيب عبد الهادي ينشر صورًا مع نجوم كرة القدم من أداء صلاة العيد

كتب - يوسف محمد:

حرص الإعلامي مهيب عبد الهادي، على الاحتفال بعيد الفطر المباراة وتهنئة الشعب المصري والأمة الإسلامية.

ونشر عبد الهادي، عدد من الصور عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، رفقة مجموعة من نجوم ومشاهير الرياضة المصرية، خلال أدائه صلاة العيد، بمسجد المشير طنطاوي بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكتب عبد الهادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "سعدت بوجودي في صلاة عيد الفطر المبارك، في مسجد المشير طنطاوي بتشريف من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكل سنة وأنتم بخير".

وتواجد عدد من مشاهير الرياضة المصرية، في مسجد المشير طنطاوي، وعلى رأسهم المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، سيد عبد الحفيظ نجم الأهلي السابق، هشام حنفي وغيرهم من نجوم ومشاهير الرياضة المصرية.

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