بعد تعديل قرارات انسحاب الأهلي.. ظهور مفاجئ لنجم الزمالك السابق مع مرتضى منصور

كتب- محمد خيري:

ظهر أحمد دويدار، نجم الزمالك السابق، مع مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض السابق، في أحد الأماكن العامة.

ونشر "دويدار"، صورته بصحبة مرتضى منصور، رئيس الزمالك السابق، عبر صفحته الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ووضح شعار "قلب".

وربط المتابعين صورة دويدار مع مرتضى منصور، بتعديل قرارات رابطة الأندية الخاصة بانسحاب الأهلي من مواجهة الزمالك الماضية، خاصة وأنه نشرها، عقب بيان اللجنة الأولمبية.

وعلقت بعض الجماهير على الصورة قائلا: "لو ده موجود مكنش حد قدر يعمل كده"، "فعلا كان بينسحب ومحدش كان بيغير لائحة علشانه"، "فين ايامك يا اسد كل عام وانتم بخير ويديم عليكم الصحه والعافيه".

جدير بالذكر أن رابطة الأندية المصرية المحترفة، أعلنت تعديل عقوبات مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي قرر المارد الأحمر عدم لعبها، وذلك بالاكتفاء باعتبار النادي الأهلي مهزوما في المباراة، مع تحمل الغرامات المالية، دون خصم 3 نقاط في نهاية الموسم.