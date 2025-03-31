أول رد فعل رسمي من بيراميدز على قرار رابطة الأندية بتعديل عقوبات مباراة القمة



كتب - يوسف محمد:



أعلن نادي بيراميدز في بيان رسمي منذ قليل، اعتراضه على قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة، بتعديل العقوبة الموقعة على النادي الأهلي، بعد انسحابه من مباراة القمة الأخيرة أمام نادي الزمالك.

وجاء نص بيان نادي بيراميدز كالتالي: "بخصوص الأزمة الحالية الحاصلة بين الأهلي والزمالك والخاصة بقرار رابطة الأندية، بعدم خصم الثلاث نقاط عن نادي الأهلي، المنشور على الموقع الرسمي للرابطة".

وأضاف: "يؤكد نادي بيراميدز أف سي على أنّه في حال عدم خصم الثلاث نقاط من النادي الأهلي بنهاية الموسم، فإن هذا يشكل دليلاً واضحاً على عدم معاملة الأندية بطريقة عادلة".

وتابع: "تم تطبيق اللائحة العام الماضي على نادي الزمالك بتاريخ 25 يونيو 2024 وتم خصم 3 نقاط منه ونرى اليوم واقعة مماثلة أخرى، لكن لم يتم خصم 3 نقاط من نادي الأهلي وهذا يؤكد وجود ازدواجية في تطبيق اللوائح".

واختتم: "لماذا دائما توجد ازدواجية في تطبيق القوانين على أحد ولا تطبق على آخرين؟، هذا مثال ودليل واضح على عدم تطبيق العدالة التي دوما ما نشير إليها في بياناتنا".

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة، أعلنت أمس تعديل عقوبات مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي قرر المارد الأحمر عدم لعبها، الاكتفاء باعتبار النادي الأهلي مهزوما في المباراة، مع تحمل الغرامات المالية.

والجدير بالذكر أن النادي الأهلي، كان قد رفض في وقت سابق خوض مباراة القمة أمام نادي الزمالك، والتي كان من المقرر إقامتها يوم 11 مارس، بسبب إسنادها إلى طاقم تحكيم مصري.