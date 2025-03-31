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"تواصل وتصعيد".. مصدر يكشف موقف الزمالك وبيراميدز بعد تعديل عقوبات الأهلي

12:42 ص الإثنين 31 مارس 2025
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (17)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (1)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (2)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (13)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (7)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (4)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (3)
  • عرض 15 صورة
    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (6)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (10)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (9)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (11)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (14)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (15)
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    الزمالك وطاقم الحكام في الملعب وغياب الأهلي (16)
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كتب - محمد خيري:

قال مصدر بنادي الزمالك، إن قرارات رابطة الأندية المصرية اليوم، بتعديل العقوبات الموقعة على النادي الأهلي بشأن انسحابه من مباراة القمة، ما تعدي صريح على حقوق الزمالك وبيراميدز.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "سنقوم بتصعيد الأمر ضد قرارات رابطة الأندية إلى أقصى الجهات".

وأضاف: "هناك تواصل مع بيراميدز، حاليا لبحث تطورات الموقف وسرعة التصعيد، كل الاتجاهات واردة حتى لو كلفت النادي عدم استكمال المسابقة، في ظل عدم تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص أمام الجميع".

واختتم المصدر تصريحاته: "انسحبنا في مناسبتين، تم تطبيق اللائحة علينا ولابد من تطبيقها على المنافس الذي انسحب بنفس الطريقة".

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة، أعلنت تعديل عقوبات مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي قرر المارد الأحمر عدم لعبها، بالاكتفاء باعتبار النادي الأهلي مهزوما في المباراة، مع تحمل الغرامات المالية.

والجدير بالذكر، أن النادي الأهلي رفض في وقت سابق خوض مباراة القمة أمام نادي الزمالك، بسبب إسنادها إلى طاقم تحكيم مصري، مما أدى إلى قيام رابطة الأندية باعتباره مهزوما في اللقاء، كذلك خصم ثلاثة نقاط من الفريق بنهاية الموسم مع تحمل الغرامات المالية، قبل أن يتم تعديل العقوبات اليوم.

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