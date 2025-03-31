كتب - يوسف محمد:

فاجأت رابطة الأندية المصرية المحترفة، كل متابعي كرة القدم المصرية، منذ ساعات قليلة بتعديل العقوبات الموقعة على النادي الأهلي بخصوص أزمة مباراة القمة وانسحابه من اللقاء.

وقامت رابطة الأندية المصرية المحترفة، بإعلان فوز الزمالك بثلاثية نظيفة، مع تحمل الأهلي كافة الغرامات المالية للمباراة، دون الإشارة إلى خصم ثلاث نقاط من الفريق، كما تم الإعلان عنه في وقت سابق.

ونستعرض لكم فيما يلي أهم الأخبار المتعلقة بالقرارات الجديدة من رابطة الأندية المصرية بشأن أزمة مباراة القمة.

بعد تعديل عقوبات الأهلي.. خبير لوائح لمصراوي: يحق للزمالك وبيراميدز تقديم شكوى لهذا السبب

كشف محمد بيومي خبير اللوائح، الإجراءات القانونية التي يمكن أن يتبعها الثنائي الزمالك وبيراميدز، بعد تعديل عقوبات رابطة الأندية المصرية ضد النادي الأهلي. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مصدر يكشف لمصراوي رد فعل بيراميدز بعد قرارات الرابطة بتعديل عقوبات أزمة مباراة القمة

قال مصدر بنادي بيراميدز، إنهم سيسلكون كل الطرق للحفاظ على حقوق النادي، وذلك بعد صدور قرارات رابطة الأندية المصرية المحترفة بإلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي في نهاية الموسم الجاري. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مصدر لمصراوي: الأهلي يستقر علي استكمال مسابقة الدوري بعد قرار رابطة الأندية

استقرت النادي الأهلي علي العودة لإستكمال مسابقة الدوري بعد قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة الذي صدر مساء اليوم بالاكتفاء باعتبار الأهلي خاسرا مواجهة القمة وعدم خصم الثلاث نقاط بنهاية الموسم. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

أول رد من الزمالك على تعديل عقوبات أزمة مباراة القمة

أصدر نادي الزمالك بيانًا، منذ قليل، بعد صدور قرار تعديل عقوبات مباراة القمة، من قبل رابطة الأندية المصرية. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)

مصدر يكشف أول رد فعل من النادي الأهلي بعد تعديل عقوبات رابطة الأندية

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موقف إدارة النادي بعد تعديل رابطة الأندية العقوبات، التي قامت بتوقيعها في وقت سابق على النادي، بسبب الانسحاب من مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك. (لمزيد من التفاصيل اضغط هنا)