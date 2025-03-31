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"بعد قرارات رابطة الأندية".. جدول ترتيب الدوري المصري

12:31 ص الإثنين 31 مارس 2025

ترتيب الدوري المصري

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كتب - محمد عبد السلام:

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تعديل العقوبات التي تم توقيعها في وقت سابق على النادي الأهلي، بشأن انسحاب المارد الأحمر من مباراة القمة أمام نادي الزمالك.

وقررت رابطة الأندية المصرية، اعتبار الأهلي مهزوما في مباراة القمة بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، مع عدم الإشارة إلى خصم أي نقاط بنهاية الموسم.

وفي ظل اعتبار النادي الأهلي مهزوما في مباراة القمة، سيتوقف رصيده عند النقطة رقم 39 في المركز الثاني بجدول الترتيب، فيما يرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة رقم 35 في المركز الثالث بالجدول.

ويحتل فريق بيراميدز صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 43 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري:

1- بيراميدز..43 نقطة

2- الأهلي..39 نقطة

3- الزمالك..35 نقطة

4- المصري..31 نقطة

5- البنك الأهلي ..29 نقطة

6- فاركو..26 نقطة

7- بتروجيت..25 نقطة

8- سيراميكا كليوباترا..24 نقطة

9- حرس الحدود ..22 نقطة

10- زد..24 نقطة

11- طلائع الجيش..21 نقطة

12- الجونة..20 نقطة

13- سموحة..20 نقطة

14- الاتحاد السكندري..18 نقطة

15- الإسماعيلي..17 نقطة

16-غزل المحلة..17 نقطة

17- إنبي..12 نقطة

18- مودرن سبورت..12 نقطة

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