بعد تعديل عقوبات الأهلي.. خبير لوائح لمصراوي: يحق للزمالك وبيراميدز تقديم شكوى لهذا السبب

كتب- يوسف محمد:

كشف محمد بيومي خبير اللوائح، الإجراءات القانونية التي يمكن أن يتبعها الثنائي الزمالك وبيراميدز، بعد تعديل عقوبات رابطة الأندية المصرية ضد النادي الأهلي.

وقال بيومي في تصريحات خاصة لمصراوي: "يحق لنادي الزمالك ونادي بيراميدز تقديم شكوى إلى اتحاد الكرة، ضد قرارات رابطة الأندية المصرية بتعديل عقوبات مباراة القمة، باعتبارهما المنافسين المباشرين للأهلي على لقب الدوري".

وتابع: "في حال وجود رغبة من قبل أي الناديين الزمالك وبيراميدز، بتقديم شكوى إلى المحكمة الرياضية "كاس"، لابد من موافقة كتابية مقدمة من جميع أطراف النزاع سواء الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية وغير ذلك سيتم إبعاد رفض الشكوى باعتبارها شأن محلي".

واختتم بيومي تصريحاته: "يحق لاتحاد الكرة إلغاء قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة، في حال ثبوت أي خطأ في تطبيق اللائحة من قبل رابطة الأندية، خاصة وأنه يعد صاحب السلطة العليا".

وكانت رابطة الأندية المصرية المحترفة، أعلنت تعديل عقوبات مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي قرر المارد الأحمر عدم لعبها، وذلك بالاكتفاء باعتبار النادي الأهلي مهزوما في المباراة، مع تحمل الغرامات المالية، دون خصم 3 نقاط في نهاية الموسم.

ويذكر أن الأهلي، رفض في وقت سابق لعب مباراة القمة أمام نادي الزمالك، بسبب إسنادها إلى طاقم تحكيم مصري، مما أدى إلى قيام رابطة الأندية باعتباره مهزوما في اللقاء، كذلك خصم ثلاثة نقاط من الفريق بنهاية الموسم مع تحمل الغرامات المالية، قبل أن يتم تعديل العقوبات اليوم.