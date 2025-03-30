مصدر يكشف لمصراوي رد فعل بيراميدز بعد قرارات الرابطة بتعديل عقوبات أزمة مباراة القمة

قال مصدر بنادي بيراميدز، إنهم سيسلكون كل الطرق للحفاظ على حقوق النادي، وذلك بعد صدور قرارات رابطة الأندية المصرية المحترفة بإلغاء خصم 3 نقاط من الأهلي في نهاية الموسم الجاري.

وأضاف: "لم نكن من البداية طرفا في الأزمة لكن عدم خصم ٣ نقاط من الاهلي بنهاية الموسم جعلنا طرفا حاليا في الأزمة".

وتابع: "سنقدم شكوي ضد قرار رابطة الاندية وقد نصعد الأمر إلى أعلي الجهات الكروية للحفاظ على حقوق النادي لتضرره".

ونشرت رابطة الأندية بيانا رسميا جاء كالتالي: "إيماءً إلى شكوى النادي الأهلي بشأن أحداث مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأولى، من المرحلة النهائية ووفقاً لصلاحيات مجلس إدارة الرابطة في المادة (63/2) من لائحة مسابقة دوري نايل للموسم 2024-2025".

وأضاف: "ونظراً لإقامة مسابقة الدوري بشكل استثنائي، وضيق الفترة بين إصدار جدول المرحلة النهائية والمرحلة الأولى لتحديد الفرق التي تتنافس، في كل مجموعة وإقامة مباريات كأس مصر، بالإضافة إلى التوقف الدولي خلال شهر مارس والتزام الرابطة بإنهاء مسابقة الدوري في نهاية شهر مايو، مما استوجب إقامة جولة على الأقل خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس 2025، مما أدى إلى إقامة الجولة الأولى بعد نهاية المرحلة النهائية بخمس أيام فقط من انتهاء المرحلة الأولى".

وتابع: " وبالتالي لم تتم تلبية طلبات الرابطة والنادي الأهلي باستقدام حكام أجانب، وهو حق مشروع تكفله اللائحة لكل الأندية، كما أن النادي الأهلي استناداً إلى ما تضمنته شكواه لم يكن يهدف إلى إثارة أزمة أو الانسحاب من مباراة القمة، بل حاول البحث عن المزيد من العدالة لكافة الأطراف".

وأكمل: "وبعد دراسة الأوراق الواردة بالشكوى فقد قرر مجلس إدارة الرابطة أن تصبح عقوبة لجنة المسابقات في قرارها رقم (50) والصادر في 15/03/2025 كالتالي: "اعتماد نتيجة المباراة باعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة، تحمل الغرامات المالية وفقاً لما جاء في المادة (8.17) من لائحة المسابقة".