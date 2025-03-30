كتب- مراسل مصراوي:



استقرت النادي الأهلي علي العودة لإستكمال مسابقة الدوري بعد قرار رابطة الأندية المصرية المحترفة الذي صدر مساء اليوم بالاكتفاء باعتبار الأهلي خاسرا مواجهة القمة وعدم خصم الثلاث نقاط بنهاية الموسم.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، إن هناك حالة من الارتياح داخل الأهلي لقرار الرابطة والتي أعادت جزءًا من حقوقه والاعتراف بأن هناك قصورًا قد حدث فعليا .

وأضاف:"الاهلي سيعلن خلال الفترة المقبلة العودة لاستكمال مسابقة الدوري مع انتظار قرار لجنة الإستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم والتي ستنعقد عقب اجازة العيد".

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تخفيض العقوبات الموقعه علي الأهلي في أحداث مباراة القمة التي لم يخوضها بسبب عدم استقدام حكام أجانب.

وجاء بيان رابطة الأندية المصرية المحترفة، كما يلي :"إيماءً إلى شكوى النادي الأهلي بشأن أحداث مباراة الزمالك والأهلي في الجولة الأولى من المرحلة النهائية ووفقاً لصلاحيات مجلس إدارة الرابطة في المادة (63/2) من لائحة مسابقة دوري نايل للموسم 2024-2025، ونظراً لإقامة مسابقة الدوري بشكل استثنائي وضيق الفترة بين إصدار جدول المرحلة النهائية و المرحلة الاولى لتحديد الفرق التي تتنافس في كل مجموعة وإقامة مباريات كأس مصر بالإضافة إلى التوقف الدولي خلال شهر مارس والتزام الرابطة بإنهاء مسابقة الدوري في نهاية شهر مايو مما استوجب إقامة جولة على الأقل خلال الفترة من 11 إلى 13 مارس 2025 مما أدى إلى إقامة الجولة الأولى بعد نهاية المرحلة النهائية بخمس أيام فقط من انتهاء المرحلة الأولى وبالتالي لم تتم تلبية طلبات الرابطة والنادي الأهلي باستقدام حكام أجانب، وهو حق مشروع تكفله اللائحة لكل الأندية. كما أن النادي الأهلي استناداً إلى ما تضمنته شكواه لم يكن يهدف إلى إثارة أزمة أو الانسحاب من مباراة القمة، بل حاول البحث عن المزيد من العدالة لكافة الأطراف".

وأضاف:" بعد دراسة الاوراق الواردة بالشكوى فقد قرر مجلس إدارة الرابطة أن تصبح عقوبة لجنة المسابقات في قرارها رقم (50) والصادر في 15 مارس 2025 تقرر اعتماد نتيجة المباراة بإعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة مع تحمل الغرامات المالية وفقاً لما جاء في المادة (8.17) من لائحة المسابقة دون خصم ثلاث نقاط بنهاية الموسم".