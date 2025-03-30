أول رد من الزمالك على تعديل عقوبات أزمة مباراة القمة

أصدر نادي الزمالك بيانًا، منذ قليل، بعد صدور قرار تعديل عقوبات مباراة القمة، من قبل رابطة الأندية المصرية.

وجاء بيان الزمالك، كما يلي: "يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب رفضه القاطع لأي محاولة مكشوفة للالتفاف على العقوبات التي سبق وأعلنت عنها رابطة الأندية المصرية المحترفة بخصوص الأحداث التي صاحبت مباراة القمة رقم 130 يوم 11 مارس الجاري .

وأوضح، وكانت القرارات كما يلي: اعتماد نتيجة المباراة باعتبار الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقًا للمادة (4.17) من لائحة المسابقة.

خصم ثلاث نقاط من النادي الأهلي بخلاف النقاط الخاصة بالمباراة التي اعٌتبر فيها مهزومًا "النقاط الخاصة بمباراة الزمالك"، مع تحمل النادي الأهلي جميع الخسائر الناتجة عن فقدان الدخل من العقود التجارية وعقود البث وكافة النفقات الأخرى المترتبة على المشاركة في مباريات المسابقة قبل الانسحاب بناءً على مطالبة صادرة من الجهات أصحاب الحقوق وذلك وفقًا للمادة (8.17) من لائحة المسابقة، وبعد ذلك تقدم النادي الأهلى بشكوى للجنة الأولمبية المصرية وتم رفض الشكوى وتأييد قرار ات رابطة الأندية التي اتٌخذت في هذا الشأن.

وأضاف: "ويتمسك نادي الزمالك بحقه وحق جماهيره في تطبيق اللوائح المنظمة لمسابقة الدوري وعدم التراجع عنها مهما حدث، ومن غير المقبول الوصول إلى هذا المستوى من إدارة المسابقة وبطريقة يتأكد معها أن مسابقة الدوري فقدت أبسط قواعد التعامل الاحترافي".

وتابع: "وأمام هذا المشهد الفوضوي والعبثي يعلن مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لن يقبل ضياع حقوق النادي بأي شكل من الأشكال وسيصعد الأمر إلى أبعد نقطة ممكنة مع الجهات المعنية داخل وخارج مصر دون التنازل عن حق النادي".

واختتم: "كما تعودنا في التعامل بمنتهى الشفافية مع جماهيرنا العظيمة في كل مكان، فإن مجلس الإدارة لن يقف عاجزاً عن حماية حقوق النادي وجماهيره وتحديداً بشأن عقوبات مباراة القمة الأخيرة ، وسيتم اتخاذ كافة الخطوات اللازمة لحماية حقوق النادي مهما كان الثمن، عاش الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".

وكانت رابطة الأندية المصرية، أعلنت منذ قليل، تعديل عقوبات مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي انسحب المارد الأحمر منها، بسبب إسنادها إلى طاقم تحكيم مصر، وقامت رابطة الأندية، بإعلان اعتبار نادي الزمالك فائزاً بنتيجة 3-0 وذلك وفقاً للمادة (4.17) من لائحة المسابقة، مع تحمل الغرامات المالية وفقاً لما جاء في المادة (8.17) من لائحة المسابقة"، دون الإشارة إلى خصم ثلاثة نقاط من المارد الأحمر بنهاية الموسم.

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