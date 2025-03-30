مصدر يكشف أول رد فعل من النادي الأهلي بعد تعديل عقوبات رابطة الأندية

كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موقف إدارة النادي بعد تعديل رابطة الأندية العقوبات، التي قامت بتوقيعها في وقت سابق على النادي، بسبب الانسحاب من مباراة القمة الأخيرة أمام الزمالك.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "إدارة النادي الأهلي ستنتظر قرار لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، ثم يتم اتخاذ القرار بعد ذلك".

وكان النادي الأهلي، قام بتقديم استئناف إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، بعد العقوبات السابقة التي تم توقيعها على النادي بعد الانسحاب من مباراة القمة أمام الزمالك بالدوري.

كما أن قرار الأهلي بالاتجاه إلى لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري، جاء نظرا لرفض الشكوى التي تم تقديمها من قبل مجلس إدارة النادي، ضد الاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المصرية المحترفة، إلى اللجنة الأولمبية المصرية.

ويذكر أن النادي الأهلي، قرر عدم خوض مباراة القمة أمام نادي الزمالك، التي كان من المقرر إقامتها يوم 11 مارس، ضمن منافسات الجولة الأولى بالمرحلة النهائية لبطولة الدوري المصري الممتاز، نظرا لإسناد مهمة إدارة اللقاء إلى طاقم تحكيم مصر.

أقرأ أيضًا:

قرارات جديدة من رابطة الأندية الأندية بشأن أزمة مباراة القمة

والد زيزو لمصراوي: "ياريت ينفع نلعبه في الأهلي والزمالك عشان نريح الناس كلها"