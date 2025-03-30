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7 صور من استقبال بيراميدز بعثة الجيش الملكي في القاهرة

09:49 م الأحد 30 مارس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    صور من استقبال بيراميدز بعثة الجيش الملكي في القاهرة (4)
  • عرض 7 صورة
    صور من استقبال بيراميدز بعثة الجيش الملكي في القاهرة (5)
  • عرض 7 صورة
    صور من استقبال بيراميدز بعثة الجيش الملكي في القاهرة (3)
  • عرض 7 صورة
    صور من استقبال بيراميدز بعثة الجيش الملكي في القاهرة (6)
  • عرض 7 صورة
    صور من استقبال بيراميدز بعثة الجيش الملكي في القاهرة (2)
  • عرض 7 صورة
    صور من استقبال بيراميدز بعثة الجيش الملكي في القاهرة (7)
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كتب - نهى خورشيد

وصلت قبل قليل بعثة الجيش الملكي المغربي إلى القاهرة قادمة من الرباط، استعدادًا لمواجهة بيراميدز في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامته مساء الثلاثاء على استاد الدفاع الجوي.

وكلف ممدوح عيد رئيس مجلس إدارة نادي بيراميدز، شريف جمال مدير العلاقات العامة، باستقبال البعثة المغربية بالورود وتسهيل إجراءات دخولها.

ويخوض الفريق المغربي مرانه الأخير مساء الاثنين قبل مباراة الثلاثاء ، فيما تُقام مواجهة الإياب يوم 8 أبريل بمدينة مكناس المغربية.

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الجيش الملكي المغربي الرباط بيراميدز دوري أبطال إفريقيا
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