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منتخب مصر لسلاح السيف يحقق انجازا تاريخيا ويتوج بكأس العالم

09:49 م الأحد 30 مارس 2025
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كتب - يوسف محمد:

تمكن منتخب مصر لسلاح السيف، من التتويج ببطولة كأس العالم للسلاح للفرق، بعد الفوز على المنتخب المجري في النهائي.

وحقق المنتخب المصري الفوز على المجر مستضيف البطولة، في المباراة النهائية بنتيجة 45-37، ليحقق اللقب للمرة الأولى في تاريخه.

ويحتل المنتخب المصري المركز السابع في التصنيف العالمي لسلاح السيف فيما يحتل منتخب المجر المركز الثالث، بالإضافة إلى حصوله على الميدالية الفضية في أولمبياد باريس 2024.

وكان المنتخب المصري للسلاح، تمكن من الصعود إلى هذا الدور من البطولة، بعد الفوز على منتخب فرنسا في نصف النهائي.

وجاءت قائمة منتخب مصر لسلاح السيف المتوج باللقب كالتالي: "زياد السيسي، محمد عامر، أدهم معتز ومازن العربي".

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