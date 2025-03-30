كتب - يوسف محمد:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، منع جميع العاملين والأجهزة الفنية داخل الاتحاد المصري لكرة القدم من الظهور في وسائل الإعلام، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية.

ونشر الاتحاد المصري بيانا رسميا، جاء نصه كالتالي: "أصدر الدكتور مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم قرارًا رسميًا، بمنع جميع العاملين والأجهزة الفنية واللجان داخل الاتحاد من الظهور في وسائل الإعلام، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة".

وأضاف: "وشمل القرار جميع وسائل الإعلام المقروءة المسموعة، المرئية أو الرقمية" وكذلك الإدلاء بأي تصريحات صحفية أو إعلامية أو المشاركة في أي برامج.

وتابع: "قرار المدير التنفيذي للاتحاد المصري لكرة القدم، أن مخالفة القرار ذاته تعد تجاوزا للوائح المنظمة للعمل داخل الاتحاد، وتعرض المخالف للمساءلة القانونية والإدارية، وأن العمل بالقرار يسري من تاريخ صدوره".

واختتم الاتحاد بيانه: "ويأتي القرار تفعيلا لما أصدره مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، بجلسته رقم "1" وفي إطار الحفاظ على النظام والانضباط داخل الاتحاد، وبهدف توحيد الخطاب الإعلامي بما يخدم مصلحة العمل".

وكان المدير الفني للمنتخب المصري حسام حسن، ظهر أمس السبت الموافق 29 مارس الجاري، ضيفا على برنامج المقالب "رامز إيلون مصر"، الذي أدلى خلاله بمجموعة من التصريحات التي أثارت غضب الكثير من الجماهير.

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